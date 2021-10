Xây dựng nông thôn mới ở huyện rẻo cao

Ông Vi Văn Minh – Trưởng bản Hòm, xã Hữu Kiệm cho hay: “Mới đầu người dân họ còn mơ hồ về NTM, thấy mục tiêu đặt ra còn xa vời. Nhưng sau khi được cán bộ kiên trì, tuyên truyền, giải thích và cầm tay chỉ việc, người dân đã hiểu ra mình là chủ thể xây dựng NTM, dần cởi bỏ được tâm lý trông chờ, ỷ lại, quyết tâm phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, trực tiếp tham gia xây dựng NTM ở thôn, bản. Nhà nào có tiền thì góp tiền; không có tiền thì góp ngày công, góp vật liệu; hiến đất, giải phóng mặt bằng làm đường giao thông…”.

Với sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền và người dân cùng phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, sau 10 năm kiên trì, bền bỉ, xã Hữu Kiệm đã về đích một cách thần kỳ vào giữa năm 2020 – trở thành xã NTM đầu tiên của huyện 30A Kỳ Sơn. Ở thời điểm hiện tại, xã Hữu Kiệm đã có sự đổi thay toàn diện và đang hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới giai đoạn 2022-2024, đối diện với nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền xã Nậm Cắn xác định: Khó cũng phải làm bởi “không thể mãi ở lại phía sau”. Trong đó, bài toán khó giải nhất vẫn là sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã. Muốn làm được điều ấy thì buộc phải thay đổi nếp nghĩ, nếp làm trong toàn bộ hệ thống chính trị. Ấy thế nhưng đối với một xã có 23,099 km đường biên giáp với nước bạn Lào, có 4 dân tộc sinh sống (trong đó dân tộc Mông chiếm 70,8%, Khơ mú chiếm 14,8%, Thái chiếm 13,1%), phương thức canh tác còn lạc hậu, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên thì đó quả là một hành trình không hề đơn giản.

Theo Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn Lầu Bá Chày: Do tập quán canh tác của bà con còn giản đơn, lại thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn, cái đói, cái nghèo quanh năm cứ đeo bám. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai: Trồng gừng, khoai sọ, bí đỏ, bí xanh, trồng cỏ voi, phát triển chăn nuôi trâu bò, gà đen, lợn đen… Tính đến tháng 9 năm 2021, tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 23.866/14.375 con, đạt 60,23% so với kế hoạch. Khi dịch Covid-19 chưa diễn biến phức tạp, địa phương cũng tận dụng lợi thế có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chợ biên Nậm Cắn để đẩy mạnh giao thương, buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Chính quyền xã Nậm Cắn cũng chỉ đạo các thôn, bản tập trung vận động nhân dân hiến đất, góp công bê tông hóa các đường giao thông nội bản. 9 tháng đầu năm 2021, toàn xã vận động được 655 ngày công, cứng hóa 1,3km đường nội bản, triển khai ra quân làm 31,9km giao thông nông thôn, làm mới 8km đường trục chính nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm tại bản Huồi Pốc. Hiện tại, xã Nậm Cắn đã đạt 13/ 19 tiêu chí nông thôn mới. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước nhưng đồng bào các dân tộc nơi đây đã dần thông tỏ người dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới trong từng thôn, bản.