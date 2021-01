Xây dựng kịch bản tạo nguồn thu ngân sách: Bài 1: Một năm vượt khó

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Thuế và Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn mục. Kết thúc năm 2020, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 17.363 tỷ đồng, đạt 111,6% dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2019 và là một trong số ít tỉnh có số thu tăng từ 10-11% so với kế hoạch. Trong đó, thu nội địa đạt 16.186 tỷ đồng, đạt 117,6% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Không tính số thu từ tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết (5.056 tỷ đồng) thì thu nội địa thực hiện 11.104 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán và tăng 4,8% so với cùng kỳ.