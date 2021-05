Vấn nạn rác thải xây dựng: Cần hành động cụ thể, quyết liệt

Tuy nhiên, khi hỏi về nội dung này, đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho hay, năm 2020, đã cùng với UBND xã Hưng Hòa khảo sát, lựa chọn một số vị trí trình UBND thành phố Vinh xem xét, quy hoạch bãi tập kết. Nhưng sau đó xác định lại thì những vị trí này liên quan đến một số dự án nên đành phải dừng lại. “Hiện nay, công ty đang tập trung quản lý, khai thác bãi tập kết rác thải ở xã Nghi Kim. Còn việc lựa chọn địa điểm để quy hoạch bãi tập kết rác thải xây dựng ở khu vực giáp ranh xã Hưng Hòa và xã Hưng Lộc thì vẫn chưa thực hiện được như UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo…” – đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An trao đổi.

Về chỉ đạo lắp đặt camera giám sát tại các vị trí thường xuyên có đổ rác thải xây dựng bừa bãi, để qua đó có thể phát hiện, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm, theo tìm hiểu thì cũng chưa đạt. Lý do vì lâu nay việc lắp đặt camera an ninh thường dựa vào nhà dân để có điện và internet thì mới có thể quản lý vận hành; trong khi đó, những khu vực có tình trạng đổ rác thải xây dựng bừa bãi thì thường cách quá xa khu dân cư. “Có lẽ phải đến khi thực hiện đề án thành phố thông minh, hệ thống camera do thành phố trực tiếp quản lý mới được đầu tư lắp đặt, vận hành bài bản được” – một lãnh đạo phường trao đổi.

Một giải pháp mà UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo nhưng kết quả cũng chưa như mong muốn là giao UBND các phường, xã tổ chức khâu nối các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An để đưa rác thải xây dựng về tập kết đúng nơi quy định. Tìm hiểu được biết, trong năm 2020, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã tổ chức phương tiện xe máy, nhân lực để thực hiện dịch vụ thu gom, xử lý rác thải xây dựng. Thế nhưng thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An và UBND các phường, xã còn chưa thực sự gắn kết nhuần nhuyễn; cá biệt còn có phường chưa biết đến dịch vụ này. Mà như thế, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu giải tỏa rác thải xây dựng khó lòng nắm bắt được thông tin. Cụ thể như Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, ông Trần Hoàng Tuấn khi được trao đổi đã nói: “Tôi nghĩ đây là một giải pháp tốt. Vì nếu là dịch vụ của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, bên cạnh chi phí thu gom, giải tỏa rác phù hợp hơn, sẽ không có tình trạng phát tán ra môi trường rác, bụi trong quá trình vận chuyển và rác thải sẽ được tập kết đúng nơi quy định. Thế nhưng, đến bây giờ phường mới biết về dịch vụ này…”.