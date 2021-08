Bài 1: Ý nghĩa, hiệu quả thiết thực

Qua 4 lần bùng phát dịch Covid-19, người hoạt động trong lĩnh vực du lịch gặp muôn vàn khó khăn. Trong đó, đợt dịch bùng phát lần thứ 2 vào tháng 7/2020 khi ngành Du lịch mới hồi phục được sau 2 tháng khiến cho nhiều tua, tuyến cho mùa du lịch hè đã phải tạm dừng, trả lại đơn hàng. Sang năm 2021, dịch kéo dài từ trước Tết và bùng phát từ tháng 4 và kéo dài cho đến thời điểm này càng khiến cho ngành Du lịch lao đao. Thực tế, tại Nghệ An, từ năm 2020, lượng khách và doanh thu du lịch bị suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và của cả giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, trong 12 tháng của năm 2020, lượng khách du lịch đạt 3.525.500 lượt, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, khách lưu trú đạt 2.684.000 lượt, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2019; khách quốc tế đạt 19.320 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 4.720 tỷ đồng, trong đó, doanh thu du lịch ước đạt 2.570 tỷ đồng, bằng 56% so với cùng kỳ năm 2019.

Suốt 6 tháng đầu năm 2021, việc dịch Covid-19 tái bùng phát trong những giai đoạn cao điểm du lịch (Tết Nguyên đán và nghỉ lễ 30/4, 1/5) tiếp tục làm cho nhiều hoạt động du lịch phải hoãn, hủy; lượng khách và doanh thu bị suy giảm mạnh, mức chi tiêu bị thu hẹp. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng và cơ sở dịch vụ khác phải tạm ngừng hoạt động, nhất là khu vực ven biển; số lượng lao động phải nghỉ việc hoặc nghỉ việc luân phiên ngày càng tăng. Theo báo cáo của Sở Du lịch Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng lượt khách lưu trú toàn tỉnh ước đạt 1.185.000 lượt, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 59% so với kịch bản đề ra và đạt 30% KH năm 2021. Doanh thu du lịch ước đạt 1.017 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 57% kịch bản đề ra và đạt 29% KH năm 2021.