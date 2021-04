Trăn trở với miền Tây: Bài cuối: Hướng đến xây dựng thương hiệu bền vững

Miền Tây Nghệ An đang đứng trước nhiều cơ hội để khai thác tiềm năng phát triển toàn diện. Ngày 15/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. Trước đó, ngày 12/1/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng giai đoạn 2017- 2020. Ngoài ra, các huyện miền núi Nghệ An còn được tiếp tục hưởng các chính sách hỗ trợ từ Chương trình 134/CP, 135/CP, Nghị quyết số 30a… của Chính phủ.