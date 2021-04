Trăn trở với miền Tây: Bài 2: Những dự án kém hiệu quả

Chúng tôi tìm gặp ông Vi Thế Long – Nguyên Giám đốc Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Quỳ Châu (nay sáp nhập thành Trung tâm DVNN huyện Quỳ Châu), ông Long hiện là Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh. Ông Long cho biết: Thời điểm triển khai dự án cũng chưa làm rõ được hướng phát triển đầu ra cho con vịt bầu. Về lý do dự án chết yểu, ông Long cho biết là do không có vốn để tiếp tục triển khai, bên cạnh đó cũng do đầu ra gặp khó khăn. Con vịt bầu nuôi thời gian lâu hơn các loại vịt khác, và giá cũng đắt hơn, đến tháng thứ 6 vịt không lớn nữa, nếu tiếp tục nuôi thì tốn thức ăn và công chăm sóc. Khó nhất là, trên thị trường có nhiều loại vịt lai được nuôi từ dưới xuôi lên, bán với giá rẻ, nên việc phát triển đàn vịt bầu gặp bế tắc.