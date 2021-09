Tổ đuổi voi ở Bắc Sơn

Tại Báo cáo số 13/BC-UBND, Tổ phản ứng nhanh thống kê trong khoảng thời gian này có đến 6 lần voi ra phá lúa, gây thiệt hại 3.300m2 diện tích lúa nước sắp đến kỳ thu hoạch, giá trị khoảng 9.600.000 đồng. Để rồi có kiến nghị lên UBND xã Bắc Sơn “đề xuất lên cấp trên có sự hỗ trợ những thiệt hại do voi gây ra cho nhân dân”. Hỏi Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn Lô Văn Vang: Đã bao giờ người dân được hỗ trợ thiệt hại do voi gây ra chưa? Một thoáng buồn hiện trên nét mặt, anh trả lời: “Từ nhiều năm trước xã cũng đã thống kê những thiệt hại của dân do voi gây ra để đề nghị cấp trên hỗ trợ, chứ không chỉ đến khi có Tổ phản ứng nhanh mới làm đâu. Thế nhưng, chưa lần nào người dân được hỗ trợ cả…”.