Bảo tồn voi, đừng quên vấn đề dân sinh!

Nắm bắt việc thực hiện Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, chúng tôi được biết đã có một số lần UBND tỉnh tổ chức hội thảo, hội nghị đánh giá toàn diện các nội dung công việc đã triển khai, những nội dung công việc còn dang dở, và có giải pháp giải quyết các vấn đề bất cập nảy sinh. Trong đó, thấy UBND tỉnh đã lưu tâm đến vấn đề dân sinh, và có chỉ đạo khá cụ thể. Như từ năm 2018, tại Thông báo số 406/TB-UBND ngày 23/6/2018 (Thông báo kết luận của đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giữa kỳ Dự án khẩn cấp bảo tồn voi Nghệ An đến năm 2020) đã nêu rõ tồn tại: “Xung đột giữa voi và người, đặc biệt là phá hoại hoa màu vẫn còn xảy ra ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, xã Châu Khê, Chi Khê, huyện Con Cuông, xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Mức độ xung đột ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến hoa màu, nhà cửa và sinh hoạt của người dân trên địa bản có sự phân bổ của quần thể voi hoang dã”. Để cũng tại đây có chỉ đạo: “Chính quyền địa phương nơi có voi sinh sống, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức bảo tồn các cá thể voi hoang dã; Hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh xung đột giữa voi và người nhằm giảm thiệt hại về kinh tế của người dân và đảm bảo an toàn về con người để người dân yên tâm sống trong vùng có phân bổ của voi. Trong trường hợp có sự phá hoại của voi về hoa màu, tài sản cần kịp thời đánh giá, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ”.

Xin kết cho loạt bài viết xung quanh những con voi rừng trên địa bàn tỉnh bằng chỉ đạo của UBND tỉnh về vấn đề dân sinh. Để hầu mong, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 406/TB-UBND không tiếp tục bị lãng quên như trong hơn 3 năm qua. Để qua đó, những thiệt hại của người dân ở các vùng có sự xung đột với voi rừng không còn mãi phải tích tụ theo thời gian, rồi tiếp tục bị bỏ ngỏ!.