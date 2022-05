Tình yêu, tình bạn nâng bước lý tưởng cách mạng!

Tình yêu thủy chung, son sắt, biết hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, chính là sợi chỉ đỏ gắn kết C.Mác và Gienny, là nhựa sống nâng đỡ cả gia đình cộng sản. Cuộc đời đầy nhiệt huyết và trong sáng của cha mẹ ảnh hưởng lớn đến hình thành phẩm chất và tương lai con cái, đều trở thành những chiến sĩ kiên cường của giai cấp vô sản. Gienny thực sự là người đứng sau, tạo điểm tựa vững chắc để C. Mác phát huy sáng tạo, dốc hết trí lực cho lý tưởng cộng sản. Do vậy, trong di sản của C. Mác tất yếu có bóng dáng của Gienny.