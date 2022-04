Thu hút lao động tại doanh nghiệp trong bình thường mới Bài cuối: Thích ứng, hài hòa lợi ích

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh cần có giải pháp để khuyến cáo doanh nghiệp điều chỉnh tăng lương cơ bản cho lao động. “Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại Nghệ An, đặc biệt là tại các doanh nghiệp FDI, thấp hơn so với các tỉnh, thành phố khác, trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng, sinh hoạt phí của Nghệ An lại ở mức cao nên khó có thể thu hút nhân lực và cũng là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Chúng tôi được biết, các doanh nghiệp trên địa bàn đã có sự liên hệ, thỏa thuận, thống nhất với nhau về mức lương từ trước, dẫn đến tình trạng đã thấp là thấp chung, rất khó thay đổi”.