Thăng, trầm thì cũng một nghề…

Không “thỏa mãn” với số lộc nhung mua được, chúng tôi kéo về nhà ông Lê Trần Tráng để thăm trại hươu, và “đòi” ông kể cho nghe những năm tháng cùng hươu. Nói với ông Tráng: “Chỉ một con hươu cho 7,6 lạng nhung, ông Quý đã có hơn 8,5 triệu đồng. Nếu tổ chức nuôi hươu quy mô như bác, như ông Quý…, hàng năm có thu nhập khá lớn…”. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông Tráng lẩm nhẩm mấy câu thơ tự sáng tác: “Được mùa rớt giá mà lo trong lòng/ Gạo với tiền thật là khó kiếm…”. Rồi tự thuật về nghề nuôi hươu ông đã bền bỉ, gắn bó từ năm 1983 đến nay.

Khi đó, Lê Trần Tráng là một sơn tràng chưa đầy 30 tuổi, thì nghe chuyện ở vùng Quỳnh Lưu, người ta góp tiền “chung chân, chung móng” để nuôi hươu. Tò mò tìm hiểu, biết việc nuôi hươu để lấy lộc nhung – là thứ mà thời xa xưa chỉ có vua chúa, quan lại mới có thể có để sử dụng bồi bổ sức khỏe. Thế rồi ông tìm đọc sách nói về công dụng của nhung hươu do bậc thầy y dược xưa là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác viết ra. Công dụng của nhung hươu là vị thuốc dùng để chữa các chứng như: Tinh huyết suy kém, gân xương đau dật, đỏ da thắm thịt đẹp nhan sắc, cường dương chủng tử, giải khí năng giải khát. Chữa nhức đầu do thấp nhiệt, trừ giã nhiệt thuộc dương hư, phát sốt do âm hư, thiên khô co rút… Nghĩ đây là giống động vật quý, giá trị cao, nếu nuôi được sẽ có kinh tế, nên ông đã dồn tiền, vay mượn thêm để có, và rồi gắn kết máu thịt với nghề này.