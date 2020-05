Tham mưu nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư

Sở KH&ĐT đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An như các hội thảo khoa học: Đánh giá 3 năm, 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Phát triển thành phố Vinh; Phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030… Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tham mưu báo cáo kết quả chỉ số PCI hàng năm và đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo.