Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Một tấm gương ưu tú vì nước, vì dân

Nói về thời gian làm đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết: “Trong thời gian 15 năm làm Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, điều đọng lại lớn nhất đối với tôi trong quá trình làm Đại biểu Quốc hội đó là những gì Nghệ An làm được đối với Trung ương và Trung ương đối với Nghệ An. Là người con quê hương xứ Nghệ, là một đại biểu dân cử, tôi luôn mong muốn đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà đến với Quốc hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương”.