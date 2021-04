Vẫn lấp lánh với đời!

“Mấy chị em tui đều cùng quê ở xã Quỳnh Vinh, gần Nhà máy Xi măng Hoàng Mai. Vào thành phố Vinh làm nghề ni từ lâu lắm rồi, hồi mới 20 tuổi, dừ đã 60…” – tay thoăn thoắt lựa tách than, một phụ nữ nói rồi rôm rả kể, đây là loại than tràm, một loại cây trồng nhiều tại một số huyện núi. Khi thu hoạch, người ta bán đi phần thân gỗ, còn gốc, cành, ngọn thì úm làm than củi. Than sau khi được chuyển về, để đáp ứng nhiều những nhu cầu của khách hàng, trước nhất phải phơi khô khén, rồi tách làm nhiều loại, khi đó mới đem đi nhập. Và họ, là những người làm công đoạn này, đó là phân, tách than rồi đóng thành từng bì riêng biệt.

Theo những người phụ nữ Quỳnh Vinh, loại than dùng cho phụ nữ sau sinh cần được tuyển kỹ nhất. Phải chọn những viên than trơn mượt, không có góc cạnh và làm sạch hết bụi bám để tránh không bị gây nổ, té bắn hạt lửa trong quá trình đốt. Với những gộc than lớn, thì tuyển riêng để đưa cho các nhà hàng quay dê, bò, lợn… Còn với nhà hàng hải sản, hoặc các quán nướng vỉa hè về đêm như ở dọc đường Đào Tấn…, thì tuyển chọn loại than kích thước vừa phải, không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. “Nhu cầu dùng than nướng đồ hải sản tại các nhà hàng và quán xá vỉa hè ở thành phố Vinh và phố biển Của Lò khá lớn. Nhưng phải lựa sao để than đủ đượm mà không bốc lửa ngọn gây cháy đồ nướng…” – họ nói về công việc của bản thân.