Sức mạnh văn hóa Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19

Giành thế chủ động, Việt Nam thắng “giặc” Covid-19 ngay trận đầu bằng một thế trận truyền thống: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ngành: Y tế, Quân đội, Công an là xung kích nòng cốt, toàn dân là chiến sĩ, mỗi làng quê, khu phố là một pháo đài. Khi mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống dịch, hàng trăm phương sách chống dịch hiệu quả đã được nhân dân sáng tạo. Tổ phòng, chống Covid -19 tại cộng đồng đã làm nên thế trận “thiên la địa võng”, điều chỉ có ở Việt Nam và chỉ có dân tộc Việt Nam nét đẹp văn hóa cố kết cộng đồng lan tỏa trên mọi bình diện cuộc sống. Thế trận chống dịch là toàn hệ thống chính trị vào cuộc là “4 tại chỗ”. Thế trận toàn dân một ý chí mà nòng cốt là các ngành: Y tế, Quân đội, Công an đã trở thành những phòng tuyến chiến đấu vừa phòng thủ vững vàng, tiến công táo bạo, thần tốc, bảo vệ cuộc sống an lành và phát triển cho Nhân dân. Truyền thống văn hóa của ngành Y tế “Lương y như từ mẫu” được phát huy cao độ. Chống dịch như chống giặc, ngành Y tế chủ động kích hoạt các kịch bản chống dịch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các phương án chiến đấu, chẳng ngại hy sinh, chẳng nề gian khổ; các bác sỹ, nhân viên y tế các cấp đã có mặt ngay trên tuyến đầu vào trận chiến, đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng đối tượng điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Vừa chú trọng cải tiến phác đồ nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị vừa chú trọng tiến công vào khoa học, kỹ thuật nghiên cứu chế tạo bộ kit xét nghiệm, điều chế vắc-xin… tìm các giải pháp căn cơ, lâu dài. Chống dịch như chống giặc, Việt Nam là quốc gia đầu tiên huy động lực lượng quân đội vào chống dịch thành công. Nhường doanh trại làm nơi cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19, lo cơm ngon, canh ngọt cho bệnh nhân, tham gia các chốt phòng dịch, vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, vào tâm dịch phun thuốc khử khuẩn…Và văn hóa Bộ đội Cụ Hồ “vì Nhân dân quên mình” lại tỏa sáng trong cuộc chiến chống dịch hôm nay.