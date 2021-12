Nơi ấy có bếp lửa hồng nhen lên

Tôi nhớ bếp lửa hồng với mùi cám ngô bà đun cho đàn lợn, mùi vỏ trấu cháy bà đun mang cả hương đồng gió nội về, thơm cả góc bếp. Thi thoảng, bà lại lùi củ khoai, bắp ngô nướng vào trong phần tro cời ra bên cạnh bếp để dành cho đứa cháu nhỏ hay dậy muộn. Giấc ngủ của đứa cháu có khi được đánh thức bởi hương khoai nướng, ngô nướng thơm lừng từ góc bếp bốc lên. Nhớ bếp lửa than tổ ong bố nhen lên đều đều mỗi sáng. Từ mùi nhựa ấm nồng còn sót lại từ thanh củi thông bố chẻ để nhen mồi cho than tổ ong. Bao giờ bố cũng đun ấm nước lên đầu tiên để con gái có nước rửa mặt, bố pha trà, và quan trọng vẫn là thử chất lượng mẻ than mới chở về (nhà tôi bán than tổ ong trong khu xóm). Vì thế mà, với cả Lý và tôi, chỉ là bếp lửa hồng, tiếng nước sôi thôi cũng nhắc nhớ cả những ngày ấu thơ ấm cúng, bình yên trong đó.