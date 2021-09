Những mùa Trung thu xưa

Cỗ thì thế nào cũng có bánh nướng bánh dẻo, hoa quả hái trong vườn. Mỗi nhà góp một thức, người lớn trẻ con trải chiếu giữa sân, túm tụm phá cỗ. Dù là thời nghèo đói thật nhưng không hiểu sao tôi không hề nhớ cái vị bánh nướng bánh dẻo lúc ấy thế nào. Cũng có thể vì nó bé quá, chia năm sẻ bảy nên bỏ tọt một cái vào miệng là hết, chưa kịp ngẫm nghĩ xem hương vị thế nào. Trong khi tôi lại nhớ vị bưởi. Nhà tôi không có bưởi, mà bưởi hàng xóm. Quả bưởi bằng cái bát tô đựng canh, gọt ra thì háo hức lắm, ăn chua chua, he he. Trời ạ, cái cảm giác he he trong miệng khó chịu vô cùng. Uống nước hay đánh răng, ngậm một cục đường phên hay làm bất kì cách nào nó vẫn he. Bà lão hàng xóm nhà tôi bảo đấy là tại con dâu bà lúc mới đẻ đã ngồi cho con bú dưới gốc bưởi.