Anh Q nói trên chính là một người bạn của tôi. Bạn bình thường thôi nên tôi cũng chẳng lên tiếng bảo vệ hay chỉ trích gì anh ta khi câu chuyện rùm beng trên mạng xã hội. Dĩ nhiên tôi không cho hành động ngoại tình của anh ta là đúng, cũng chẳng đồng tình với cách làm của vợ anh ta, dù rằng sự thông cảm ít nhiều vẫn có vì dù chị ta vẫn là người bị phản bội. Có lẽ người phụ nữ ấy quá yếu đuối để đành lòng buông bỏ một người đàn ông tồi nhưng đã trở nên quen thuộc, buông bỏ một cuộc hôn nhân sứt mẻ và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc của mình. Nhưng suy cho cùng, biết đâu ở tận cùng của sự yếu đuối ấy là sự mạnh mẽ để bỏ ngoài tai dư luận và bất chấp tôn nghiêm của bản thân mà giữ gìn một gia đình “bình thường” cho hai đứa con thơ.

Tôi biết nhiều người cũng lựa chọn giống anh Q và vợ anh, nhưng cũng có nhiều người lựa chọn quay lưng với quá khứ tổn thương để rẽ sang những lối đi tìm hạnh phúc mới. Một mối quan hệ khác mà họ tìm thấy ở đó nhiều hơn sự đồng điệu. Một cuộc hôn nhân khác đem đến cho họ cảm giác an toàn hơn. Hoặc một cuộc sống tự do không còn trói buộc với vô số trách nhiệm và những nỗi lo cần san sẻ với người đồng hành. Càng ngày, người ta càng bớt đặt nặng lý do hy sinh vì con cái mà níu kéo cuộc hôn nhân tan vỡ. Đó cũng là một quan điểm đáng để suy nghĩ và vẫn gây nhiều tranh cãi. Liệu bọn trẻ sẽ hạnh phúc hơn khi bố mẹ chúng đằng thằng đường ai nấy đi nếu không còn yêu hay khi sống trong một thứ hạnh phúc giả tưởng và mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào như bong bóng xà phòng?

Và đó có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hôn nhân và tình yêu. Trong tình yêu, hạnh phúc hay khổ đau chỉ là chuyện của hai người. Còn hôn nhân bản thân nó vốn đã là một hệ sinh thái nơi người ta có thể cộng sinh cũng có thể huỷ diệt nhau, nơi niềm vui và nỗi buồn đâu chỉ là vật sở hữu của riêng ta mà là tài sản chung của những đứa con và những mối quan hệ xung quanh. Chính sự mâu thuẫn chồng chéo đó làm nên tính người của giống loài chúng ta: Một sinh vật ích kỷ suốt đời đi tìm nơi chốn mình thuộc về.