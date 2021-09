Đừng là tấm gương mờ

Kiểm tra công tác phòng chống dịch đối với xã Diễn Hồng, thì phát hiện có sự lơ là. Đó là việc lãnh đạo xã nắm chưa rõ một số nội dung huyện triển khai như: ký cam kết trong toàn dân thực hiện chống dịch; quản lý di biến động dân cư chưa tốt, đã để tình trạng trốn chốt, không khai báo y tế, để xảy ra lây nhiễm các ca cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch.

Đây là những nguyên nhân để Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long sau đó đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tạm đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng trong thời gian 14 ngày để xem xét trách nhiệm. Đề nghị Công an củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, tạm đình chỉ công tác Trưởng công an xã Diễn Hồng.