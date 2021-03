Đề xuất một mức giá nước sinh hoạt 9.700 đồng/m3: Ai lợi, ai thiệt?

Công ty CP Cấp nước Nghệ An dẫn ra Khoản 2, Điều 7, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT ngày 15/5/2012 với quy định: “Trong trường hợp ở những nơi có nguồn nước và công suất cấp nước dư thừa so với nhu cầu tiêu dùng thì có thể chưa thực hiện giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt theo theo cơ chế giá lũy tiến mà áp dụng theo mức giá sinh hoạt bình quân nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nước sạch, an toàn vệ sinh, mặt khác cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp cấp nước phát triển mạng phân phối nước, nâng cao hiệu quả sản xuất”. Cho rằng, trên địa bàn tỉnh đang có nguồn nước và công suất cấp nước dư thừa; nhiều nơi nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm, với các chỉ số kim loại nặng cao hơn mức cho phép… Qua đó, khẳng định việc áp dụng giá nước sinh hoạt 4 bậc sẽ hạn chế người dân dùng nước sạch, khuyến khích người dân tìm nguồn nước giá rẻ không đảm bảo chất lượng; gây nhiều bất cập, gây khó khăn cho khách hàng và Công ty CP Cấp nước Nghệ An trong quá trình quản lý và tiêu thụ (khách hàng sử dụng nước càng nhiều thì phải trả tiền nước ở mức giá càng cao; khách hàng bị thiệt hại trong trường hợp đường ống, van nước sau đồng hồ của khách hàng bị rò rỉ…).