Chìa khóa của cuộc sống

Nhà triết học Gớt từng nói: “Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”. Lý thuyết quan trọng lắm, nhưng trong những tình huống cụ thể thì có khi kỹ năng mới là yếu tố quyết định. Trên mạng xã hội, một Facebooker viết: “Trong hàng nghìn người có mặt tại bãi tắm hôm đó, chắc chắn có nhiều người đã được huấn luyện về các kỹ năng sơ cấp cứu người gặp tai nạn đuối nước, nhưng do không nắm chắc, không thành thục về kỹ năng nên họ không dám thực hành sơ cứu, bởi vì nếu có sai sót sẽ không thể khắc phục… Trong thực tế, rất nhiều trường hợp tai nạn, đuối nước thương tâm do các nạn nhân trẻ tuổi chưa nắm vững các kỹ năng sống cơ bản, không tuân thủ các khuyến cáo về bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động có yếu tố nguy hiểm. Hành động của anh Thái Ngô Hiếu khẳng định yếu tố kỹ năng có vai trò quyết định trong xã hội hiện đại. Từ thực tế nói trên, càng đặt ra yêu cầu cấp thiết về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên và cho giới trẻ nói chung”.