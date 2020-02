Bàn về cái khẩu trang

Một loại bệnh khác cũng rất đáng chú ý là bệnh hô hào chúc tụng to tiếng ở quán ăn. Bệnh này thì diễn biến phức tạp quanh năm, không riêng gì lễ, Tết. Cứ vào hàng ăn quán nhậu là y như rằng bàn nào bàn nấy nhao nhao nói chuyện như hét vào mặt nhau. Bệnh này lại rất dễ lây, vì có một bàn nói to thì các bàn khác cũng phải nói to lên theo để còn nghe thấy tiếng nhau. Rõ ràng không cấm được thiên hạ tụ tập ăn uống, thế nên tôi cho rằng chúng ta rất nên đeo khẩu trang mỗi khi tập trung ăn uống đông người. Vừa giữ trật tự, vừa giữ vệ sinh, tránh tình trạng nói chuyện oang oang, phun ra nhiều thứ không cần thiết vào mặt người khác.

Còn nhiều bệnh liên quan đến cái miệng lắm, kể đến Tết sang năm cũng chưa hết. Bảo sao các cụ có câu “hoạ từ miệng mà ra”. Nếu đã không kiểm soát được miệng mình thì thôi chúng ta có ý thức đeo khẩu trang vào vậy. Cuộc sống sẽ lành mạnh, sạch đẹp hơn nhiều lắm!