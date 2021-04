Siết chặt quản lý kinh doanh xăng dầu: Bài cuối: Xử lý phù hợp, dứt điểm

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 694 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, 115 cửa hàng chưa có giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 24, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác có liên quan; 45 cửa hàng chưa hoàn thành các thủ tục về PCCC; 66 cửa hàng thiếu hồ sơ về BVMT; 116 cửa hàng vi phạm hành lang an toàn giao thông; 12 cửa hàng còn vướng mắc về thủ tục đất đai (chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ); 80 cửa hàng vi phạm QCVN01:2013 Quy chuẩn về thiết kế cửa hàng xăng dầu (một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu do xây dựng không đúng giấy phép xây dựng được cấp hoặc bản vẽ quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể được phê duyệt hoặc tự ý xâỵ dựng thêm các hạng mục khác, các công trình phụ trợ không đáp ứng quy chuẩn). 62 cửa hàng chưa được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (trong đó có 8 tàu kinh doanh dầu Diezel tại thị xã Hoàng Mai.