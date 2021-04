Siết chặt quản lý kinh doanh xăng dầu: Bài 1: Những vi phạm

Theo Nghị định 13 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền cũng quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa xăng dầu của cửa hàng xăng dầu loại 3 – là loại nhỏ nhất hiện nay đến khu vực nhà dân tối thiểu là 15 m, khu vực đường giao thông tối thiểu là 20m. Tuy nhiên, cửa hàng xăng dầu nằm ngay sát đường giao thông đang rất phổ biến và không phải người dân nào cũng biết các quy định an toàn trên, các chủ cửa hàng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì “mũ ni che tai”, lơ là trong công tác quản lý…