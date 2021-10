Phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới: Bài 2: Những mô hình “bình mới, rượu cũ”

Ông Đạt phân tích: Là xã chuyên nông nghiệp, sản xuất lúa, nên đầu vào của vật tư nông nghiệp không nhiều, trong khi các loại vật tư nông nghiệp được bán tự do trên thị trường, nên HTX chỉ cung ứng được khoảng 40-50% diện tích trên địa bàn xã. Còn khâu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp là HTX chưa làm được. Lĩnh vực thu gom rác thải sinh hoạt, mặc dù xã quan tâm tạo điều kiện cho HTX làm dịch vụ, nhưng do không có phương tiện, nên phải thuê toàn bộ từ khâu vận chuyển đến xử lý, kết quả là không có lãi. Do vậy, tiền lương của Ban Quản trị HTX nhìn vào phí dịch vụ thủy lợi hàng năm: Mỗi năm, HTX Lý Thành được Nhà nước hỗ trợ 323 triệu đồng phí dịch vụ thủy lợi để tưới cho 249ha ruộng, trong đó 20% trích lại cho HTX hoạt động, số còn lại 80% đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi.