Phát triển bền vững nghề nuôi tôm: Bài 2: Bất cập hạ tầng và ô nhiễm tại các vùng nuôi tôm thâm canh

Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân – ông Hoàng Quang Vinh bổ sung: Sông Mơ chảy qua địa bàn Quỳnh Xuân nằm giữa 2 cửa lạch Cờn từ phía Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai) vào và Lạch Quèn từ phía Tiến Thủy sang; khi thủy triều lên/xuống, thay vì thoát nước thải đi thì nước từ 2 phía cửa lạch dồn về khiến nước thải không thoát đi mà dồn về khu vực Quỳnh Xuân nên nước nuôi tôm không còn an toàn. Tương tự, hạ tầng vùng nuôi tôm xã An Hòa hay Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) cũng bất cập khi hệ thống cấp và thoát nước chung và được đầu tư những năm 2000, nay đã xuống cấp. Vì vậy, phương án an tâm nhất vẫn phải lấy nước từ biển vào để lắng lọc.

Mặt khác, từ khi chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, do là con tôm thịt hàng hóa, năng suất cao và thời gian nuôi ngắn nên đồng nghĩa với mật độ, lượng thức ăn tăng lên. Trong khi phần lớn hạ tầng ao đầm trước đây được thiết kế nuôi tôm sú với điều kiện nuôi thưa, thời gian dài, nay chuyển sang nuôi tôm thẻ đã bộc lộ bất cập và quá tải cho môi trường. Do không có hệ thống xử lý nước thải riêng và thiết kế ao đầm chưa đáp ứng quy trình nuôi từ 2-3 giai đoạn, các chủ đầm chưa dành diện tích để lắng lọc, xử lý nước và ương gièo nên rủi ro cao, tỷ lệ thành công thấp.