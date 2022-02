Phát triển bền vững nghề nuôi tôm: Bài 1: Siêu lợi nhuận, lắm rủi ro

Từ gợi mở ban đầu trên, song song với việc khuyến khích bà con đầu tư mở rộng vùng nuôi tôm sú vào địa bàn, Nghệ An cũng được Bộ Thủy sản hỗ trợ trên 20 tỷ đồng làm hạ tầng thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất tôm giống. Từ những cơ sở nhỏ ban đầu, đến nay, Nghệ An đã có vùng sản xuất tôm giống hàng trăm ha tại huyện Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai. Do được quy hoạch bài bản nên hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng đầu về tôm giống cả nước và khu vực vào đầu tư sản xuất tôm giống tại Nghệ An.