Nông thôn “khát” nước sạch! – Bài cuối: Cần giải pháp phát huy năng lực các công trình

Ở huyện Nghi Lộc, trong số 29 xã, thị với 55.416 hộ dân, mới có 35,38% hộ dân được sử dụng nước sạch từ nhà máy nước tập trung. Tại đây có 2 công trình cấp nước do UBND xã Nghi Lâm xây dựng nhằm cấp nước cho các xóm 6, 8, 9, 10 của xã này và do UBND xã Nghi Diên xây dựng, nhưng cả 2 công trình này đều đã dừng hoạt động. Hiện tại, người dân các xã khu vực phía Bắc của huyện đang phải sử dụng nguồn nước của Nhà máy nước Cửa Lò đóng tại xã Nghi Hoa; và một số xã phía Nam thì được sử dụng nguồn nước từ nhà máy ở vùng phụ cận TP. Vinh.

Vất vả nhất là người dân các xã Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Phong (Nghi Lộc) nằm giữa “hành lang” của khu vực TX. Cửa Lò và TP. Vinh, cùng một số xã khu vực miền núi như Nghi Kiều, Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Phương vẫn chưa có nước sạch từ công trình cấp nước tập trung để dùng. Ông Trần Trung Thao – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc cho biết, bản thân huyện cũng đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh, các ngành, các tổ chức khảo sát, đánh giá đầu tư xây dựng các nhà máy cấp nước sinh hoạt phù hợp cho các vùng chưa được cấp nước tập trung trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay, nhiều xã vẫn chưa có nước sạch tập trung để dùng.

Tại huyện Hưng Nguyên, đến thời điểm này đã có 15.077 hộ dân (chiếm 44,43%) được dùng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung. Hiện ở địa phương này đã có 6 nhà máy cấp nước; gồm: Nhà máy nước Hưng Nguyên (Công ty CP Cấp nước Nghệ An làm chủ đầu tư), Nhà máy nước Hưng Tân, Hưng Thắng, Hưng Phúc (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư), Nhà máy nước Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư), Nhà máy nước Hưng Lĩnh (do UBND xã Hưng Lĩnh làm chủ đầu tư).