Nông thôn “khát” nước sạch! – Bài 2: Hàng trăm công trình nước tự chảy xuống cấp

Có mặt tại xã Thọ Sơn, một xã vùng sâu của huyện Anh Sơn, chúng tôi được biết, cách đây 20 năm địa phương này đã được xây dựng 1 công trình cấp nước cho bản Đông Thọ và bản Khe Trằng từ nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu Quốc gia 135. Nước được lấy từ khe Giả Láp và dẫn nước về các thôn, bản bằng đường ống cấp nước. Do công trình đã sử dụng lâu năm, hàng năm không có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nên đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, tại vị trí lấy nước ở khe Giả Láp đã bị cạn kiệt nhiều năm qua, nên công trình không còn khả năng cung cấp đủ nước cho các thôn, bản của xã. Hiện công trình này chỉ còn cấp được một ít cho bản Đông Thọ, tuy nhiên, nước cũng chỉ chảy được khi mưa lớn, còn những dịp nắng nóng gay gắt, người dân lại phải mang theo từng can nhựa vào tận khe gạn nước đem về dùng.

Chị Vi Thị Lợi, trú tại bản Đông Thọ cho biết: Sau khi có hệ thống nước tự chảy, gia đình cũng làm ống đấu nối từ bể về dùng, thế nhưng, lâu nay đã bị cạn kiệt, có những hôm phải đem can nhựa vào tận khe để lấy. Nhà chị Lợi có 6 nhân khẩu, để đảm bảo đủ nước để nấu ăn và giặt giũ, có ngày phải vào tận khe lấy 10 can, mỗi can 20 lít mới có dùng.

Bà Vi Thị Hiền – Trưởng bản Đông Thọ nói rằng, đã có một số nhà thử khoan giếng nhưng mà bị vướng đá vôi, nước lấy lên dùng một thời gian là đóng cặn, làm đồ đạc và bình lọc bị hư hỏng.