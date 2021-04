Những cây cầu thiện nguyện

Có cầu, học sinh không phải nghỉ học, việc học tập sẽ tốt hơn. Có cầu, người dân có thể đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, thắt chặt tình thân, bạn bè…

Phải khẳng định rằng, từ thiện là việc làm cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia và có tác dụng tích cực đối với mỗi cá nhân cũng như xã hội. Mỗi một sự sẻ chia dù lớn hay nhỏ đều đáng trân quý. Trân quý ở tấm lòng, ở ý thức vì cộng đồng góp phần xây đắp truyền thống nhân văn của cha ông. Tuy nhiên, làm như thế nào để có hiệu quả thực sự và lâu bền thì cũng cần suy nghĩ. Ví như mỗi năm, vào những ngày mùa Đông giá rét, cộng đồng xã hội ở Nghệ An và nhiều nơi khác lại có những cuộc quyên góp, kêu gọi mua áo ấm, khăn ấm, góp đồ áo cũ còn dùng được tặng học sinh và người dân nghèo vùng miền núi.

Theo đó, đã có hàng chục đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đến với các bản, làng vùng cao, tặng hàng nghìn chiếc áo ấm, chăn ấm cho người dân. Tuy nhiên, có những địa phương một mùa Đông có 2-3 đoàn từ thiện đến tặng áo ấm, chăn ấm với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Điều này phần nào gây lúng túng cho cả người cho lẫn người nhận, khi nhu nhu cầu của người nhận về đồ áo ấm đã đầy đủ. Chia sẻ về vấn đề này, một cán bộ địa phương bày tỏ, giá như số tiền hàng trăm triệu đồng mà cộng đồng quyên góp ấy, dành một phần để mua áo ấm, chăn ấm, dành một phần để mua những thứ khác thiết thực hơn, sát với như cầu người dân hơn thì sẽ phát huy được hiệu quả tối đa.

Ví như mua bò giống, dê giống tặng các hộ thực sự khó khăn, giúp họ có “cần câu cơm”, giúp họ tăng thêm ý thức lao động, vươn lên để thoát khỏi nghèo khó. Được như vậy, đến năm sau hộ đó không còn trông chờ vào sự từ thiện của cộng đồng nữa. Thậm chí, với những con giống được tặng, họ sẽ còn có thể giúp hộ khác cùng vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như phong trào giúp đỡ các xã nghèo miền Tây do UBND tỉnh Nghệ An phát động, chỉ đạo từ năm 2012, theo đó mỗi cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 1 xã nghèo. Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị có thể chọn những cách giúp đỡ khác nhau, từ việc xây dựng các công trình hạ tầng đến tặng cây giống, con giống, hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, giúp học sinh nghèo vươn lên học tập… Nhờ đó, mỗi năm đã có hàng chục tỷ đồng được cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị quyên góp giúp đồng bào miền Tây.

Ví dụ như Báo Nghệ An nhận giúp đỡ xã Xiêng My (Tương Dương), mỗi năm Báo Nghệ An quyên góp 50 – 70 triệu đồng mua 2 -3 con bò sinh sản tặng các hộ nghèo ở xã Xiêng My, hỗ trợ học sinh nghèo, tặng quà Tết cho người nghèo và mua sắm các thiết bị cần thiết tặng UBND xã. Sau 9 năm hỗ trợ, tỷ lệ hộ nghèo của xã Xiêng My đã giảm từ 64,99% (năm 2015) xuống còn 33,06% (năm 2020). Nhiều gia đình ở xã Xiêng My từ nguồn bò của Báo Nghệ An tặng đã sinh sản 3-4 lứa, tạo nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, chăm lo con cái học hành và thoát hẳn cảnh đói nghèo một cách bền vững.