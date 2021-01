Vượt khó, nâng hiệu quả công tác dân số

Đồng chí Nguyễn Bá Tân: Năm 2020, lĩnh vực dân số nói riêng và lĩnh vực y tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, dịch bệnh Covid -19 hạn chế tập trung đông người đã khiến cho các hoạt động tuyên truyền, tư vấn gặp nhiều hạn chế và gần như “đóng băng” đến đầu tháng 5. Đây cũng là năm khó khăn về kinh tế, nên lượng kinh phí đầu tư cho công tác dân số chỉ đạt khoảng 40% so với yêu cầu, nhiệm vụ… Việc phải sáp nhập dân số tuyến huyện, tuyến xã vào năm 2020 cũng phần nào tác động đến những người làm công tác dân số. Mặt khác, nhiệm vụ công tác dân số năm 2020 vẫn rất nặng nề khi các chỉ số về dân số của tỉnh vẫn còn cao so với cả nước, như tổng tỷ suất sinh của Nghệ An là 2,76 con (cao thứ 2 toàn quốc), tỷ lệ mất cân bằng giới tính là 114 bé trai/100 bé gái và tình trạng trẻ em bị dị tật bẩm sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Ngoài ra, tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn ở mức rất cao với 24,9%…