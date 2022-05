CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BĐBP NGHỆ AN LẦN THỨ XII (2022 – 2027): Dấu ấn tuổi trẻ quân hàm xanh

Tháng Năm về cùng mùa sen mới ngát thơm trên quê hương xứ Nghệ, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, tuổi trẻ BĐBP Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh lần thứ XII. Nhìn lại kết quả trong 5 năm (2017-2022), thực hiện lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Tuổi trẻ BĐBP Nghệ An luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện các phong trào thi đua, gắn với các cuộc vận động do BĐBP, Quân đội, tuổi trẻ toàn tỉnh và cả nước phát động. Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.