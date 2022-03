Người Mông đổi mới – Kỳ 1: Băng rừng tìm con chữ

Với gần 34.000 nhân khẩu, dân tộc Mông là dân tộc thiểu số đông thứ 4 ở tỉnh Nghệ An. Đây cũng là dân tộc có mặt ở Nghệ An muộn nhất, với chỉ 200 năm trở lại đây. Do nhiều nguyên nhân, đời sống của người Mông trước đây rất khó khăn, cùng nhiều hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực đến từ hệ thống chính trị và cả từ những người Mông tiên phong đổi mới, đến nay cộng đồng thiểu số này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Báo Nghệ An có loạt bài ghi lại những hành trình vươn lên của người Mông, từ đời sống văn hóa, giáo dục cho đến các mô hình kinh tế mới với nhiều triển vọng.