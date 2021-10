Đảng bộ Khối DN tỉnh: Chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cách đây 25 năm, từ đòi hỏi thực tiễn về công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, ngày 3/10/1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định thành lập Đảng bộ Các doanh nghiệp Nhà nước Nghệ An (tiền thân Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An bây giờ) trên cơ sở tiếp nhận 108 tổ chức cơ sở đảng từ Đảng ủy Các cơ quan cấp tỉnh, Thành ủy Vinh. Từ đó đến nay, với tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An luôn khẳng định tính chủ động, sáng tạo, đổi mới, làm tròn trọng trách từng giai đoạn.