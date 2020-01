Nghệ An: Những tấm gương cộng sản tiêu biểu

Năm 1927, Lê Hồng Sơn và một số cán bộ cách mạng Việt Nam khác bị tay sai Tưởng Giới Thạch bắt giam. Trước áp lực đấu tranh của nhân dân ta và nhân dân Trung Quốc, tháng 10/1927, bọn chúng phải trả lại tự do cho Lê Hồng Sơn và các đồng chí khác.

Tháng 1/1929, Lê Hồng Sơn cùng với Tổng bộ chuẩn bị triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Thanh niên. Với tư cách là một cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội, Lê Hồng Sơn đã viết dự thảo các văn kiện cho Đại hội chính thức và tích cực chuẩn bị điều kiện cho việc thành lập Đảng Cộng sản.

Khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm sang Cửu Long gần Hương Cảng (Trung Quốc) triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, Lê Hồng Sơn là một trong những người đã tích cực giúp đỡ đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức cuộc hội nghị này.

Sau hội nghị Lê Hồng Sơn được Đảng phân công ở lại hoạt động trong chi hội Việt Nam của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, lấy tên mới là Lê Bạt Quần, sau đó đồng chí bị Tưởng Giới Thạch bắt giam, với lý do hoạt động cộng sản. Lê Hồng Sơn viết thư nhờ Hồ Học Lãm đang làm tham mưu trong bộ chỉ huy quân đội Quốc dân Đảng ở Vân Nam can thiệp, đồng chí được thả ra nhưng bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc, đồng chí phải qua Miến Điện rồi sang Xiêm tìm gặp các cán bộ cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở đây. Sau đó đồng chí lại sang Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục nhiệm vụ. Ngày 25/9/1932, đồng chí bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giao cho thực dân Pháp ở Đông Dương. Chúng đưa đồng chí về giam ở nhà lao Vinh vào cuối năm 1932. Biết Lê Hồng Sơn là người đã hỗ trợ cho Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Méc-lanh, và là một tay cộng sản nổi danh, Tòa án Nam triều ở Nghệ An đã kết án tử hình đồng chí.

Những ngày bị giam ở nhà lao Vinh, Lê Hồng Sơn vẫn bình tĩnh lạc quan, tranh thủ thời gian truyền lại kinh nghiệm hoạt động cách mạng cho các bạn tù. Đồng chí quan tâm theo dõi phong trào cách mạng đã diễn ra sôi nổi trên quê hương và rất phấn khởi khi được nghe anh em trong tù nói chuyện về Xô viết Nghệ -Tĩnh. Đồng chí khuyên mọi người hãy giữ vững niềm tin sắt đá, tiếp tục sự nghiệp cách mạng.

Ngày 15/2/1933, bọn cầm quyền Nghệ An đã đưa Lê Hồng Sơn về xử bắn tại làng Xuân Hồ, huyện Nam Đàn, nơi mười bốn năm về trước, đồng chí đã tạm biệt gia đình và quê hương ra đi tìm đường cứu nước.