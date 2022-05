Nâng giá trị hải sản sau khai thác: Bài 2: Bất cập trong bảo quản, chế biến

Bên cạnh khó khăn trên, các làng nghề chế biến hải sản truyền thống với tư cách là một trong những nơi thu mua, chế biến đầu ra mang lại giá trị lớn cho hải sản sau khai thác tại Nghệ An cũng gặp một vài vướng mắc. Nguyên do là vì thủ tục kiểm tra để chứng nhận an toàn thực phẩm quá phức tạp. Theo quy định của UBND tỉnh thì Chi cục Chế biến nông, lâm, thủy sản chỉ kiểm tra cấp cho doanh nghiệp, còn lại các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất thuộc làng nghề thì do các phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện hoặc Phòng Kinh tế (địa bàn đô thị) kiểm tra cấp chứng nhận. Tuy nhiên, do các phòng này không có chuyên môn thẩm định nên việc thẩm định khá lúng túng và chậm trễ.