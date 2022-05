Nâng giá trị hải sản sau khai thác: Bài 1: Khó khăn chồng lên khó khăn

Tại Nghệ An, mặc dù bà con ngư dân đã có nhiều cố gắng để giữ nghề và vươn khơi bám biển. Thế nhưng do đánh bắt không hiệu quả và chi phí đầu vào tăng quá cao nên thường xuyên rơi vào cảnh thua lỗ. Mỗi lần cho tàu cá ra khơi là lựa chọn đầy khó khăn vì đánh cược với may rủi, được thua…