Nâng cao năng lực hệ thống thủy lợi: Bài cuối: Ứng phó bền vững với biến đổi khí hậu

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, đến nay Nghệ An đã xây dựng được 2.447 công trình thủy lợi, thủy điện lớn, nhỏ trong đó: 19 công trình thủy điện, 1.061 hồ chứa, 9 công trình đầu mối; 423 đập dâng, 702 trạm bơm, 252 công trình khác. Tỉnh có 2 hệ thống thủy lợi lớn là: Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An và Hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An, phục vụ sản xuất tưới, tiêu, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn.