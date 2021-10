Nâng cao năng lực thuỷ lợi chống biến đổi khí hậu ở Nghệ An: Bài 1: Đến hẹn lại… lo

Huyện Thanh Chương hiện có 120 hồ đập, trong đó có 8 hồ đập do Công ty TNHH Thuỷ lợi Thanh Chương quản lý, khai thác; 62 hồ đập do UBND các xã, thị trấn quản lý và 50 hồ đập do các HTX trực tiếp vận hành. Trong đó có trên 100 hồ chứa xuống cấp, vừa không cắt lũ được, vừa khó khăn tích nước để sản xuất.