Lao động ‘chuyển dịch’ về quê

Ngoài ra, theo dự kiến, khi các dự án lớn đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư như Luxshare, Goertek, Evewin hoàn thành triển khai xây dựng và đi vào hoạt động chính thức thì trong 5 năm tới dự báo nhu cầu tuyển dụng tăng cao đột biến cả về lao động chất lượng cao và lao động phổ thông với khoảng trên 130.000 lao động. Nghệ An cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2025, lấp đầy diện tích đã xây dựng hạ tầng trong các khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Mai. Nói thêm về nhu cầu lao động, ông Phan Xuân Hóa chia sẻ: Tất cả các doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An, câu hỏi đầu tiên là Nghệ An có đáp ứng được nhu cầu lao động tại chỗ hay không. Đây là một cơ hội rất lớn cho người lao động Nghệ An và nếu chúng ta có sự chuẩn bị đầy đủ thì sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Không chỉ các dự án lớn, rất nhiều các công ty nhỏ và vừa khác thuộc nhiều lĩnh vực như xây dựng, khách sạn, cơ khí cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, từ đầu năm 2021 đến nay có 232 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng lao động với gần 47.000 người.