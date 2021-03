Kinh tế trước tác động của Covid-19: Bài cuối: Giải pháp cấp thiết

Từ chỗ bán sỉ qua thương lái là chính, thì nay các hộ dân thuộc Hiệp hội tôm nõn Diễn Châu (Nghệ An) tìm đủ mọi cách để lưu thông hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Oanh – chủ một cơ sở chế biến tôm nõn ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) cho hay: “Chúng tôi chuyển sang tiêu thụ qua mạng facebook, quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, đóng gói chuyển hàng đi khắp nơi trong tỉnh và các tỉnh bạn. Dù không thuận lợi như trước đây do lượng hàng bán đi không tập trung thành lượng lớn, gửi hàng khó khăn do các nhà xe không muốn nhận vận chuyển hàng thủy sản, khách hàng cũng khó chiều, nhưng dù sao vẫn bán được hàng”.