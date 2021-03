Kinh tế trước tác động của Covid-19: Bài 1: Đứt gãy chu trình sản xuất

Không chỉ trường hợp trên mà rất nhiều hợp đồng kinh tế trong thời điểm này đều bị hoãn, ngưng thực hiện vô thời hạn. Sự gián đoạn, ngưng trệ các hoạt động này đã gây thiệt hại kinh tế vô cùng lớn đối với hoạt động sản xuất, trong nước thì hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ, xuất khẩu được. Nhiều dự án đầu tư bị huỷ bỏ. Ngược lại, một số công ty trong nước sản xuất hàng dệt may, điện tử, do phần lớn nguyên liệu đầu vào nhập từ Trung Quốc, Đài Loan… nên không có để sản xuất, lắp máy. Nhiều doanh nghiệp dệt may ngoài các cụm công nghiệp thời điểm này buộc phải ngưng hoạt động.