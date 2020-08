Khai thác tiềm năng, thế mạnh, đưa Quế Phong trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2019, xã Quế Sơn được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; đến năm 2020 có 20 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 12,58 tiêu chí/xã, tăng 4,2 tiêu chí so với năm 2015.

Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hoá các dân tộc được quan tâm gìn giữ và phát huy, nhất là việc duy trì phát huy hiệu quả 6 Câu lạc bộ Dân ca nhạc cụ các dân tộc thiểu số; Lễ hội đền Chín Gian, Lễ hội Xăng Khan được công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia. Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, sức mạnh đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 51,43% năm 2015, xuống còn 26,49% năm 2019.

Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, quan hệ đối ngoại truyền thống đặc biệt với 2 huyện (Mường Quắn, Xăm Tảy) của nước Cộng hòa DCND Lào được phát huy. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, tạo được nền tảng để huyện vươn lên trở thành một trong những huyện khá của các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo.