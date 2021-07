Gỡ khó cho “tàu 67”: Bài cuối: Cần tiếng nói chung để sớm có giải pháp

Đối với vấn đề ngư dân còn gặp khó khăn do phía Bảo hiểm PJICO ngừng bán bảo hiểm và chậm chi trả bồi thường bảo hiểm khi tàu thuyền gặp rủi ro, nhất là đối với tàu cá 67, đại diện Công ty Bảo hiểm PJICO Nghệ An cho rằng: Có 3 vấn đề đang vướng mắc, đó là: Thứ nhất, các tàu bị cháy khi đang hoạt động trên biển, vì liên quan đến các quy định về thủy sản như văn bằng chứng chỉ đối với thuyền phó, nhằm đảm bảo an toàn trên tàu, nên một số tàu chức danh này không có. Thứ hai, theo quy định là các tàu 67 phải có thiết bị giám sát hành trình, nhưng các tàu này khi xảy ra cháy lại không có thiết bị này, do vậy phía công ty bảo hiểm không biết được diễn biến đánh bắt như thế nào trên biển. Thứ ba, do một số ngư dân khai thác vùng lộng, trong khi kích cỡ của tàu 67 phải khai thác vùng khơi. Những vướng mắc này dẫn đến hồ sơ của ngư dân chưa đầy đủ, trong khi để bồi thường thiệt hại là hồ sơ phải chặt chẽ. Do vậy, hiện nay phía Công ty PJICO Nghệ An tiếp tục liên hệ với các chủ tàu để làm rõ. Nếu như chủ tàu vi phạm các quy định của Nhà nước thì phía bảo hiểm sẽ có những biện pháp chế tài, hoặc từ chối bồi thường theo quy định của pháp luật.