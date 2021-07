Gỡ khó cho “tàu 67”: Bài 1: Khai thác thế mạnh kinh tế biển

Đại diện Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh Nghệ An cho hay: thông qua chính sách hỗ trợ cho vay đóng tàu xa bờ theo Nghị định 67/CP năm 2014 và nay là Nghị định 17/CP năm 2019 bổ sung sửa đổi, ngư dân Nghệ An được hỗ trợ thêm nguồn lực là 860 tỷ đồng để đóng mới 104 tàu xa bờ công suất lớn. Nếu tính cả khoản hỗ trợ về lãi suất và kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm thân vỏ, ngư lưới cụ và bảo hiểm cho thuyền viên, trong vòng 7 năm lại đây, ngư dân Nghệ An được Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay gần 950 tỷ đồng để phục vụ phát triển nghề cá.