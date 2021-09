Giảm nghèo bền vững miền Tây: Kỳ 2: Áp lực giai đoạn mới

Theo các địa phương, từ năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các địa phương đều dành phần lớn kinh phí dự phòng khẩn cấp và khoản thu khác để triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Vì lý do này nên theo đại diện Ban Dân tộc tỉnh cho biết: để triển khai Chương trình giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, ban đầu Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp dự kiến nhu cầu vốn chương trình giảm nghèo của tỉnh là gần 18 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình ngân sách và qua các lần thảo luận, dự trù đã được điều chỉnh giảm dần xuống 12 nghìn tỷ đồng và cuối cùng 6 nghìn tỷ đồng cho tất cả các dự án. Mặc dù thấp so với dự kiến ban đầu nhưng giữ vững so với giai đoạn trước.