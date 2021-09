Giảm nghèo bền vững miền Tây: Kỳ 1: Thoát nghèo – mục tiêu trọng tâm

Từ thực tiễn chỉ đạo 5 năm thực hiện Đề án Khuyến nông cho người nghèo, trong đó có hộ nghèo miền Tây, đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An cho biết: Các mô hình sản xuất giảm nghèo tại miền Tây khó nhân rộng được là do bà con muốn được hỗ trợ 100% và không muốn bỏ vốn đối ứng. Theo cơ chế hiện nay, do vốn hỗ trợ của Nhà nước chỉ là mồi nhử, kích cầu nên các dự án đều phải có vốn đối ứng để ràng buộc trách nhiệm của bà con. Do thói quen tư duy này, nên nhiều dự án khi nguồn hỗ trợ triển khai mô hình của Nhà nước hết thì mô hình cũng chấm dứt.