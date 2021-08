Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII

P.V: Với tinh thần đổi mới như trên, trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ xác định những nội dung trọng tâm nào trong hoạt động, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Để góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển tỉnh Nghệ An, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tập trung vào 6 trọng tâm hoạt động sau đây: