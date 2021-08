Để miền Tây là điểm đến hấp dẫn và độc đáo

Tỉnh Nghệ An đã có chủ trương phát triển đô thị theo hướng sinh thái; dự kiến thí điểm tại huyện Con Cuông đồng thời định hướng cho các địa phương khác. Theo đó, du lịch sinh thái và các mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh sẽ là điểm nhấn quan trọng trong phát triển bền vững ở Khu SQTG – lãnh đạo Sở Du lịch Nghệ An cho biết. Xác định hai trung tâm du lịch quan trọng của vùng miền Tây Nghệ An là Trung tâm du lịch Vườn Quốc gia Pù Mát và Trung tâm du lịch văn hóa – sinh thái Quỳ Châu – Quế Phong.