Viễn, sẽ tiến xa…

Viễn dành cho tôi một khoảng thời gian để trò chuyện. Trong quãng thời gian ít ỏi đó, em nhắc đến những kỷ niệm đã có với Báo Nghệ An. Viễn kể, dịp cuối năm 2015, khi đang làm việc tại Hà Nội, cho một công ty nước ngoài chuyên về Media với tiền lương 2.000 USD/tháng thì nhận được tin nhắn hỏi: “Có muốn về làm tại Báo Nghệ An hay không?”, Thục Anh (nguyên PV Báo Nghệ An) là người đã nhắn tin. “Chúng em biết nhau khi hai đứa tham gia cuộc thi tin học trẻ toàn quốc. Thục Anh hỏi em có muốn về làm việc ở Báo Nghệ An hay không? Khi đó, dù công việc cũng ổn nhưng em đã có ý định rời đi vào Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh thử sức. Nghe vậy, em nghĩ Báo Nghệ An là một cơ quan có uy tín, lại được về sống với bố mẹ nên dù công việc mới mẻ cũng muốn thử sức xem sao. Vậy là về…”, Viễn cười.

Ngày đầu đến với Báo Nghệ An, qua Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan, Viễn được nghe về những kế hoạch về đẩy mạnh chất lượng toàn diện ấn phẩm báo điện tử, rồi được nhận vào làm việc. Công việc của em là về kỹ thuật, theo đúng ngành công nghệ thông tin đã học tại Trường Đại học Bách khoa. Bên cạnh đó, thì tham gia một số nội dung công việc của phóng viên như quay phim, chụp ảnh, và livestream Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng do Báo tổ chức. Cũng trong thời gian này, vì nhận thấy livestream có nhiều lỗi nên Viễn đã tập trung viết lại phần mềm. Sau khoảng gần 2 năm, em nhận thấy nếu vừa làm công việc của Báo, vừa theo đuổi đam mê sáng tạo thì không thể có thành công. Thế nên Viễn đã trình bày suy nghĩ của mình với Tổng Biên tập, để sau đó nhẹ nhàng rời khỏi cơ quan Báo…

“Gần 2 năm làm việc ở Báo Nghệ An em học được khá nhiều điều. Từ câu chuyện truyền thông cho đến những kỹ thuật trong chụp ảnh như chọn vị trí đứng, bố cục, ánh sáng…”, Viễn nói. Rồi tâm sự: Khoảng thời gian làm việc ở Hà Nội, rồi ở Báo Nghệ An đã giúp em có thêm những kinh nghiệm cho riêng mình. Như những viên gạch, tạo nền móng để em xây nên ngôi nhà mình mơ ước…